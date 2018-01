Allerta meteo Puglia | codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico

Nuovo Allerta meteo con rischio di mareggiate : Dal Comune di Viareggio Sos per il forte vento di libeccio. Chiuso come sempre per precauzione il viale dei Tigli

Maltempo in arrivo - pesante Allerta meteo della Protezione Civile : pioggia e vento forte nel Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Il transito di un veloce impulso instabile che si inserirà nell’area di bassa pressione di origine atlantica che nella giornata odierna sta interessando il nostro paese, apporterà durante la giornata di domani precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sul basso versante tirrenico e una intensificazione della ventilazione su settori alpini occidentali e regioni centro-meridionali, ove i rinforzi più accentuati ...

Allerta meteo - è un “Felice Anno Nuovo!” all’insegna del maltempo : arriva la “Tempesta di Capodanno” - attenzione al Centro/Sud : 1/18 ...

Allerta meteo - sarà un “Felice Anno Nuovo!” all’insegna del maltempo : brusco peggioramento a Capodanno - forte maltempo tra 1 e 2 Gennaio : 1/27 ...

Primo dell'anno con Allerta meteo codice giallo : Provincia - Domani sarà in vigore l'allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico su tutto il territorio provinciale. allerta anche per vento e mareggiate. Oggi, Domenica, giornata stabile per ...

La Protezione Civile della Regione Calabria adotta la nuova direttiva per le “Allerta Meteo” : “Da oggi la Regione Calabria e’ tra le prime sette regioni d’Italia a ottemperare alla nuova direttiva di Allertamento meteo emessa nel febbraio 2017 dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Alla luce di 9 mesi di lavoro congiunto di un gruppo di lavoro composto da tecnici della Protezione Civile della Regione Calabria, del Centro Multirischi dell’Arpacal, dell’Unical e del Cnr-Irpi, e’ stata ...

Allerta meteo/ Previsioni del tempo : dove pioverà a Capodanno? (oggi - 30 dicembre 2017) : meteo, Previsioni del tempo e maltempo: oggi, 30 dicembre 2017. Saranno due giornate tranquille, ma da Capodanno tornerà un po' ovunque la pioggia.

Allerta meteo : ultimo Sabato del 2017 di forte maltempo sulle Alpi e nel basso Tirreno - torna il sole (e anche il caldo) sul resto d’Italia [MAPPE] : 1/19 ...

Allerta meteo Lombardia : criticità “gialla” per neve da stasera : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso un’Allerta Meteo con avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 dicembre, e fino alle 12 di domani, sabato 30 dicembre, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), Nv-03(Alta Valtellina), Nv-04 (Prealpi Varesine), Nv-05 ...

Allerta meteo - altre 24 ore di forte maltempo al Sud : violenti nubifragi e tanta neve tra Calabria e Sicilia : 1/31 ...

Nell’Oceano Indiano meridionale si forma il ciclone tropicale Hilda : la NASA lancia l’Allerta meteo : Mentre il ciclone tropicale Hilda sta prendendo forma Nell’Oceano Indiano meridionale, il satellite GPM ha analizzato le sue precipitazioni dallo spazio. GPM ha viaggiato su un’area di temporali convettivi Nell’Oceano Indiano lungo la costa nordoccidentale dell’Australia, raccogliendo dati che mostrano forti precipitazioni. Gli strumenti del satellite hanno mostrato che pochi temporali convettivi estremamente potenti a nord-ovest della costa di ...

MALTEMPO - Allerta METEO/ Lazio - bollino arancione : neve a San Casciano - crollano le mura (oggi - 28 dicembre) : METEO, previsioni del tempo e MALTEMPO: oggi, 28 dicembre 2017. MALTEMPO su tutto il nostro paese. Temporali e raffiche di neve portano all'ALLERTA in diverse zone.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:45:00 GMT)

Allerta meteo Toscana : codice “giallo” su tutta la regione per ghiaccio e neve : In Toscana perdura l’afflusso di aria fredda e instabile: la protezione civile regionale ha prolungato l’Allerta Meteo con codice giallo su tutta la regione anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari. Possibili temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio su Arcipelago e basso grossetano. In concomitanza dei temporali saranno possibili ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : gelate estese su tutta la regione : “Ampi rasserenamenti notturni e mattutini determineranno una flessione delle temperature con valori inferiori allo zero. La presenza di pioggia o neve al suolo, associato a questo raffreddamento, determinerà la possibile formazione di ghiaccio sul settore appenninico e sulla pianura. Sul settore costiero le temperature rimarranno invece positive“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta ...