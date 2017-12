FINANZA E POLITICA Gli schiaffi di Gentiloni a Renzi e Berlusconi

FINANZA E POLITICA/ I nuovi guai europei per l'Italia nel 2018 : Il 2017 non si chiude bene per l'Europa. l'Italia avrebbe un'occasione per recuperare un peso nell'Ue. Ma servirebbe un miracolo alle elezioni.

FINANZA E POLITICA/ Il 'domino Catalogna' pronto a scattare nell'Ue : Il caso Catalogna potrebbe non restare isolato. Se l'Ue non cambierà atteggiamento, le spinte autonomiste non si fermeranno, anche fuori dalla Spagna.

FINANZA E POLITICA/ Il "domino Catalogna" pronto a scattare nell'Ue : Il caso Catalogna potrebbe non restare isolato. Se l'Europa non cambierà atteggiamento, le spinte autonomiste non si fermeranno, anche fuori dalla Spagna. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 06:03:00 GMT)FINANZA/ Italia, la nuova fregatura accettata col silenzio, di G. PennisiFINANZA/ Cosa succede se usciamo dall'euro (o se ci rimaniamo)?, di P. Annoni

FINANZA E POLITICA/ Sturzo e le 3 'male bestie' da combattere in Italia : Riscoprire la lezione di don Sturzo può essere un ottimo modo per leggere secondo una prospettiva nuova le problematiche attuali.

FINANZA E POLITICA/ Italia - il kamikaze arruolato dalla Germania : L’Italia segue senza opporsi le regole europee, ovvero tedesche, ben sapendo che non faranno altro che annientarla. Un suicidio mascherato da lotta al populismo. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 06:03:00 GMT)BITCOIN/ La crisi già pronta per la criptovaluta, di P. AnnoniGEO-FINANZA/ Gli aiuti esterni per l'Italia (che Trump può frenare), di C. Pelanda

FINANZA E POLITICA/ L'anomalia di Draghi e le certezze per l'Italia : Non ci sono molte certezze per il futuro dell'economia europea. Per questo Draghi deve aspettare a normalizzare le politiche monetarie della Bce.

Quando a decidere sono politica e FINANZA : Ieri Janet Yellen ha confermato un aumento dei tassi; ma avrebbe potuto comunicare anche l'esatto contrario, oppure il nulla; ogni suo annuncio è scritto sull'acqua. Perché oggi quello che conta non è ...

SPY FINANZA/ La bomba dei derivati del Tesoro diventa politica : Massimiliano Minerva, sostituto procuratore presso la Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti, ha parlato dei derivati del Tesoro.

FINANZA E POLITICA/ Le 'toppate' del piano Juncker sull'Eurozona : Jean-Claude Juncker ha presentato un piano di riforma dell'Eurozona che presenta delle proposte piuttosto discutibili. GIUSEPPE PENNISI.

FINANZA E POLITICA/ La sfida di Trump pericolosa per Ue e Italia : Non mancano buone notizie dall'Europa, che deve prepararsi ad affrontare una sfida importante economica che arriva dagli Stati Uniti di Trump. UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 06:02:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Italia, la campagna elettorale può bruciare la ripresa, di U. BertonePIL E CRISI/ L'Italia è nel "Triangolo delle Bermude", int. a L. Campiglio

FINANZA E POLITICA/ Le notizie che aiutano l'Italia (e la sua Borsa) : Restano dei fronti di grande incertezza a livello globale, ma anche delle situazioni positive per l'Italia. Si può essere ottimisti, almeno nel breve.

Ultime notizie USA : politica - FINANZA e cronaca Stati Uniti : cronaca USA: tutte le Ultime notizie dagli Stati Uniti, raccolte ed aggiornate dalla redazione de Il Sole 24 ore.

FINANZA E POLITICA/ Quelle banche italiane fra rese dei conti elettorali e Fintech : La commissione d'inchiesta sui crack bancari s'impantana nei veleni elettorali, mentre Bankitalia avverte: la FINANZA tecnologica sfida i profitti delle banche tradizionali. di NICOLA BERTI

FINANZA E POLITICA/ Italia - la campagna elettorale può bruciare la ripresa : Non mancano le note positive per l'economia Italiana alla vigilia di una stagione elettorale che potrebbe avere conseguenze poco piacevoli.