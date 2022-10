Napoli Rangers oggi - ultime notizie delle 05:15:15 di mercoledì 26 ottobre 2022

Camp Darby è una base militare dell'Esercito Italiano, dove sono stanziate e operano unità militari statunitensi, situata nella Tenuta di Tombolo del comune di Pisa. La base, chiamata in precedenza USAG Livorno, è stata riorganizzata come sito satellite dello United States Army Garrison (USAG) Italy (dall'inglese: Guarnigione dell'Esercito degli Stati Uniti d'America in Italia), che ha la sua sede centrale a Vicenza, e rinominata dal 3 ottobre 2015 Darby Military Community (DMC), la quale include lo stesso Camp Darby, il deposito di Livorno e il deposito munizioni di Pisa dello United States Army.