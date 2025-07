OneIsAll lancia i distributori di cibo smart per gatti

Penny mangia il suo cibo secco quando le va, e se non ne resta più, si lamenta. Se la ciotola è vuota, è pronta a manifestare il suo disappunto e, se è solo parzialmente piena, può comunque rifiutarsi di mangiare. Questo comportamento schizzinoso è comune tra i gatti. Quando durante il giorno o nel weekend nessuno è in casa, molti felini reagiscono con evidente frustrazione.

OneIsAll affronta questa sfida con la sua linea di distributori di cibo smart e connessi. Questi dispositivi erogano automaticamente porzioni precise di cibo a intervalli regolari e possono essere controllati completamente tramite un’App mobile. È la soluzione ideale, anche per gli animali più esigenti.

I veterinari raccomandano di nutrire i gatti con più piccoli pasti distribuiti nell’arco della giornata e della notte per sostenere la loro salute ottimale. Mentre alcuni gatti si autoregolano, altri tendono a mangiare troppo se hanno accesso illimitato al cibo, con conseguenti aumento di peso e problemi di salute. Inoltre, lasciare un gatto incustodito con grandi quantità di cibo è fortemente sconsigliato. Il distributore smart di OneIsAll rappresenta un’alternativa pratica, rendendo gestibili le assenze prolungate senza compromettere il benessere del pet.

Comodità wireless e controllo tramite app

Il dispenser funziona con una batteria ricaricabile che dura fino a 100 giorni, eliminando la necessità di cavi di alimentazione, spesso fonte di curiosità per i gatti. Un pulsante rotante e un display consentono il controllo diretto e mostrano il livello della batteria, mentre la connettività Wi-Fi integrata permette di gestire l’alimentazione da remoto tramite l’App OneIsAll, disponibile per iOS e Android.

Attraverso l’App, gli utenti possono programmare i pasti, regolare le porzioni e ricevere notifiche ogni volta che il gatto mangia. L’App registra anche la cronologia dei pasti, mostra lo stato della batteria e consente l’accesso multiutente per le famiglie. Un microfono e un altoparlante integrati permettono ai proprietari di registrare un messaggio personalizzato che viene riprodotto durante i pasti, aggiungendo un tocco rassicurante e familiare ad ogni momento di alimentazione.Prezzo e disponibilità­

Il modello da 3L è acquistabile sul sito OneIsAll per €109.99 (attualmente in offerta a €69.99) e su Amazon per €69.99.­

Anche il modello da 5L smart è disponibile sul sito OneIsAll per €89.99 e Amazon per €75.51.