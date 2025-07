Lewis Hamilton e Raye: nuova coppia? Il pilota Ferrari e la cantante sempre più vicini

Lewis Hamilton e Raye: una nuova coppia nel mondo dello spettacolo e della Formula 1? Il sette volte campione del mondo, attualmente pilota Ferrari, si sta facendo strada anche fuori dalla pista, attirando l'attenzione dei media per un possibile flirt con la cantante. Dopo un inizio di stagione difficile, i rumors su una certa intimità tra i due stanno alimentando il gossip. Ma quali sono i dettagli di questa intrigante novità? Scopriamolo insieme.

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1 e attuale pilota della Ferrari, è tornato sotto i riflettori non solo per le prestazioni in pista, ma anche per il gossip. Dopo un avvio di stagione complicato, segnato da un deludente quarto posto nel Gran Premio di Silverstone, l’attenzione si è spostata sulla sua vita privata.

Secondo la stampa britannica, Hamilton avrebbe iniziato una relazione con la cantante Raye, nome d’arte di Rachel Keen. I due condividono da tempo un rapporto di amicizia, ma gli ultimi eventi suggeriscono che il legame possa essersi trasformato in qualcosa di più.

Durante il recente GP di Gran Bretagna, Raye è stata ospite nel box Ferrari, invitata proprio da Hamilton. La cantante ha assistito alla gara accanto ad Alexandra Saint Mleux, modella e compagna del compagno di scuderia Charles Leclerc. Qualche giorno prima, il pilota britannico era stato visto al concerto di Raye, evento documentato da diversi video diventati virali sui social.

“Il suo è stato il primo concerto che ho visto a Silverstone ed è stata grandiosa, non trovate?”, ha commentato Hamilton dopo le qualifiche, alimentando ulteriormente le voci su una possibile relazione.

Il rapporto tra i due, in realtà, si sviluppa da tempo. Poche settimane fa sono apparsi insieme alla première del film 'F1', mentre nel 2023 erano stati paparazzati durante un pranzo a New York, proprio nel periodo in cui si parlava di un presunto flirt tra Hamilton e l’attrice Sofía Vergara.

Ora, secondo più fonti, la vicinanza tra Lewis e Raye sembra aver preso una direzione più intima, lasciando intendere che l'amicizia si sia trasformata in una relazione.

Ma chi è davvero Raye? Classe 1997, la cantante inglese ha 27 anni ed è considerata una delle voci emergenti più interessanti del panorama musicale britannico. Nel 2024 ha conquistato sei premi su sette nomination ai Brit Awards, tra cui miglior artista, miglior album e miglior canzone dell’anno.

Fin da bambina ha mostrato una forte passione per la musica, studiando poi alla prestigiosa Brit School. Il suo stile unisce soul, jazz e pop in una miscela originale e sofisticata, accompagnata da un’immagine ispirata alle grandi icone musicali del passato. Il successo internazionale è arrivato nel 2023 con l’album My 21st Century Blues, che ha segnato una svolta nella sua carriera.