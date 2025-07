Mucuna pruriens: tutti i benefici del legume tropicale usato anche contro il Parkinson

La Mucuna pruriens, il legume tropicale dai fiori viola, sta conquistando sempre più attenzione in Europa e negli Stati Uniti. Utilizzata da secoli nella medicina ayurvedica, questa pianta sorprende per i suoi effetti benefici, anche contro il Parkinson. Ricca di principi attivi naturali, rappresenta una valida alternativa alle terapie tradizionali. Scopriamo insieme tutti i benefici di questo straordinario rimedio naturale, che potrebbe rivoluzionare il modo di affrontare alcune patologie.

La Mucuna pruriens è un legume tropicale dai fiori viola che sta attirando sempre più attenzione in Europa e negli Stati Uniti, grazie ai suoi molteplici usi nella medicina ayurvedica e agli effetti positivi documentati su alcune patologie, tra cui la malattia di Parkinson.

Secondo il Royal Botanic Gardens, questa pianta è originaria di vaste aree dell'Africa e dell'Asia, ma nel tempo è stata introdotta anche in Centro e Sud America. Lì viene principalmente impiegata come fertilizzante naturale e foraggio per gli animali. I semi della pianta, invece, sono stati tradizionalmente utilizzati in cucina, nella medicina popolare e persino come sostituto del caffè.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la presenza di levodopa nei frutti della pianta, lo stesso principio attivo utilizzato nei farmaci occidentali per il trattamento del Parkinson. "Basta tostare il seme in padella, attendere che si apra, estrarre la parte interna, ridurla in polvere e mescolarla con acqua", spiegava nel 2019 la biologa nutrizionista Serena Caronni, in seguito a uno studio condotto in Africa.

Secondo quanto dichiarato da Gianni Pezzoli, del Centro Parkinson ASST Gaetano Pini-CTO di Milano, i risultati dell'assunzione di Mucuna pruriens sono stati sorprendenti: "I tremori diminuiscono in poco tempo e la persona malata migliora in modo evidente", affermava in un comunicato ufficiale.

Oltre ai benefici neurologici, la tradizione ayurvedica attribuisce alla Mucuna pruriens proprietà in grado di migliorare il tono dell’umore, favorire un sonno più profondo e produrre effetti antidepressivi. Inoltre, grazie alla sua ricchezza di antiossidanti, può essere applicata anche sulla pelle per migliorarne l’aspetto e restituirle vitalità.

Secondo il National Center for Biotechnology Information (NCBI) negli Stati Uniti, la pianta può anche aiutare in caso di infertilità maschile ed è considerata un afrodisiaco naturale nella medicina tradizionale indiana.