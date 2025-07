Tragedia sul lavoro a Massa Lubrense: muore operaio di 58 anni cadendo da un'impalcatura

Tragedia sul lavoro a Massa Lubrense, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo da un’impalcatura durante un intervento in una residenza privata. Un dramma che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza nei cantieri. Le cause sono ancora da chiarire, ma questa tragedia sottolinea l’importanza di rispettare rigorosi protocolli di sicurezza sul lavoro. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere chi ogni giorno rischia la vita per il nostro benessere.

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita durante l’installazione di un climatizzatore in un’abitazione privata.

L’uomo stava lavorando in via Pontone quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa sei metri. La caduta si è conclusa tragicamente: il 58enne ha battuto violentemente la schiena su un cordolo in cemento, riportando lesioni mortali.

Immediato l'intervento del personale sanitario del 118, che ha tentato in tutti i modi di rianimarlo. Nonostante i soccorsi, i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Massa Lubrense, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e il Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata per effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma e l’apertura di un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Al momento sono in corso approfondimenti sulla regolarità del cantiere e sulle condizioni di sicurezza in cui l’operaio stava operando.