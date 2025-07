skate. Punti salienti di San Vansterdam in The Grind: Vol. 4

Con l'ultimo aggiornamento di The Grind, il team di skate. vuole esaminare in dettaglio le nuove modifiche alla città di San Vansterdam e ai suoi quattro quartieri traboccanti di vita, in cui tantissime gemme nascoste aspettano solo di essere scoperte.

E, come promemoria, tutti coloro che si sono iscritti come skate. insider prima del 27 giugno saranno invitati al test di gioco via e-mail durante una delle nostre ondate di inviti settimanali. Proprio ora ne stiamo inviando alcuni! Quindi, vogliamo solo ricordarti di CONTROLLARE LA TUA CASELLA DI POSTA.

Ecco una breve presentazione dei quartieri:

Hedgemont : qui avrà inizio la tua avventura a San Van. Ogni grind, sfida e Jam session ti farà conoscere meglio la storia della città.

La Skattedrale del Sacro Roll : situata nel cuore di Gullcrest Village, quello che un tempo era un luogo di raduno sacro è stato trasformato dal Consiglio cittadino di San Van in uno spazio in cui la comunità può fare pazzie sullo skate.

Market Mile : situato sulla splendida costa di San Van, Market Mile è sede di edifici imponenti e il posto perfetto per affrontare qualche Throwdown.

Brickswich : un quartiere tosto e tutto in verticale, pieno di kicker, quarter pipe e piscine vuote sui tetti che non vedono l'ora di assistere ai tuoi trick.

The Grind: Vol. 4 include anche un aggiornamento per la colonna sonora e per Skatepedia, risposte ad altre domande della community e nuovi dettagli sull'aggiornamento 0.27, incluse le pazzesche statistiche di skate. qui sotto che il team ha ricavato dal test di gioco.

Il punteggio serie più alto è 94.009 .

Quasi 1.500 Throwdown .

65K kicker piatti di legno medi posizionati con il kit di costruzione, e oltre 210K oggetti posizionamento rapido usati.

Oltre 240K persone hanno fatto una nuotata.

Gli spot più popolari sono piazza Hartcore , le Tre Torri e il canale superiore.

