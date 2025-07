I FRITZ!Box pensati per la fibra

Gli ultimi modelli di router pensati per la fibra, FRITZ!Box 5690 Pro, FRITZ!Box 5690 e FRITZ!Box 5590 fiber, possono essere collegati direttamente alla rete in fibra ottica eliminando la necessità di ONT esterno e semplificando l'installazione per la massima performance e un'esperienza di navigazione superiore.

L'utilizzo dei FRITZ!Box per la fibra offrono numerosi vantaggi:

- Installazione Semplificata: meno cavi e meno dispositivi significano un'installazione più pulita e meno ingombrante;

- Massime Prestazioni: eliminando un dispositivo intermedio (l'ONT esterno), si riducono i punti di potenziale perdita del segnale, migliorando la qualità del collegamento e garantendo la massima velocità e minima latenza possibile;

- Controllo Totale: il FRITZ!Box offre un'interfaccia utente intuitiva in italiano e ricca di funzionalità per la gestione della rete locale, del Wi-Fi Mesh, della telefonia e della sicurezza, con un controllo diretto e senza interruzioni sulla connessione in fibra anche da remoto grazie all’App gratuita MyFRITZ!;

- Maggiore Efficienza Energetica: l'eliminazione di un ONT esterno contribuisce a un minor consumo energetico complessivo.

I tre modelli soddisfano esigenze diverse con un focus comune: prestazioni eccellenti, massima sicurezza e controllo totale sulla rete.

- FRITZ!Box 5690 Pro è il primo ed unico modello Premium Ultra High-End pensato per gli utenti professionali con esigenze di velocità multi-gigabit stabile e potente, inoltre, è equipaggiato con l’ultimissimo standard Wi-Fi 7 Tri-Band. Sviluppato per chi cerca il massimo dal punto di vista Wireless, consente l’utilizzo di connettività in fibra ottica FTTH GPON fino a 2.5 Gbps ed è perfetto in ambito business in termini di gestione multi-utente e prestazioni wireless.

- FRITZ!Box 5690 è il nuovo modello progettato per le connessioni in fibra ottica FTTH GPON fino a 2.5Gbps, ideale per gli utenti consumer che desiderano velocità WiFi 7 dual band per streaming senza interruzioni, gaming online, smart working e domotica.

- FRITZ!Box 5590 Fiber è il punto di riferimento per chi ha una connessione in fibra ottica FTTH GPON fino a 2.5 Gbps e si vuole affidare al consolidato standard Wi-Fi 6 per la connettività wireless.

Oggi questi tre modelli possono essere compatibili anche con la rete in fibra ottica offerta da Fastweb grazie alla capacità integrata dei modelli FRITZ!Box di interfacciarsi direttamente con la rete FTTH.

Ulteriori dettagli sui prodotti sono disponibili sul sito https://it.fritz.com/