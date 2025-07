DRAGON BALL Z: KAKAROT x DAIMA DLC Parte 1

DRAGON BALL Z: KAKAROT -DAIMA- AVVENTURA NEL REGNO DEMONIACO PARTE 1 è ora disponibile con una nuova avventura insieme a Goku, Glorio, Panzy e Supreme Kai nel Regno Demoniaco alla ricerca delle Sfere del Drago. Parte 1 è il primo pacchetto di due DLC, con la Parte 2 che sarà pubblicata più avanti. È possibile accedere a -DAIMA- AVVENTURA NEL REGNO DEMONIACO Parte 1 separatamente dalla storia principale di DRAGON BALL Z: KAKAROT per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Goku e i suoi amici sono stati trasformati in bambini da Gomah, il Re del Regno Demoniaco, per renderli più deboli e mettere in atto il suo piano. I giocatori scopriranno un'intera nuova area, il Terzo Mondo Demoniaco, dove potranno giocare nei panni di Goku, e sfruttare l'aiuto dei suoi nuovi amici per prevalere negli scontri con la gendarmeria, la polizia militare del Regno Demoniaco, e altri temibili avversari come i Tamagami, i guardiani delle Sfere del Drago nel Regno Demoniaco.

Oltre a scoprire un'intera nuova area, che include le isole fluttuanti e le misteriose piante Skyseed sparse in tutto il territorio, potranno anche apprendere alcune delle storie del Mondo Demoniaco mai apparse prima nella serie anime, in particolare attraverso la stanza di Panzy, che offre anche una nuova prospettiva sul personaggio. A causa delle sue dimensioni ridotte, anche lo stile di combattimento di Goku si è dovuto adattare, tornando a usare il suo famoso Bastone, mentre i nuovi personaggi aggiungeranno abilità di supporto che cambieranno le strategie di combattimento per chi ha già giocato a DRAGON BALL Z: KAKAROT.

Preparati a recuperare le Sfere del Drago nel trailer di lancio del DLC:

https://youtu.be/bcsgmcpoam0