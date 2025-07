Milan Games Week & Cartoomics 2025

NUOVE AREE, NUOVI OSPITI INTERNAZIONALI, NUOVE EMOZIONI. MILANO CELEBRA LA CULTURA POP COME MAI PRIMA D’ORA

L’evento dedicato a videogiochi, eSport, giochi da tavolo, fumetti, manga, cinema e cosplay prende forma, attraverso gli ormai iconici spazi, palchi e distretti che si distribuiranno lungo i padiglioni di Fiera Milano (Rho) dal 28 al 30 novembre. Tanti gli ospiti nazionali e internazionali già annunciati, come Hitoshi Sakimoto, C.B. Cebulski, Peach Momoko, Eric Monacelli, Brian M. Bendis, Marco Checchetto e Paul Azaceta, ai quali si sono già aggiunte personalità che faranno palpitare i cuori dei tanti appassionati attesi. Per la prima volta in Italia arriveranno Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, i due autori del manga Pokémon – La Grande Avventura.

Siamo quotidianamente immersi all’interno di un mondo in cui reale e virtuale sono interconnessi in un modo così viscerale da annullare la differenza tra online e offline. Due mondi che, muovendosi sempre più all’unisono, ci guidano verso un nuovo tipo di approccio, rivoluzionario, nei confronti di ogni aspetto della nostra vita, e che ha ispirato il tema di questa nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics: OnLife.

L’arte e la cultura pop, infatti, sono costantemente stimolate da questo nuovo modo di vivere la realtà, che in MGWCMX 2025 sarà il filo conduttore attorno cui si intrecceranno tutti gli appuntamenti, gli ospiti e gli spettacoli che prenderanno vita all’interno delle aree, gli stand e i palchi allestiti durante la tre giorni dell’evento, dal 28 al 30 novembre.

Organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics alzerà notevolmente l’asticella, portando il meglio di tutti i mondi che rendono unica la pop culture. Videogiochi, eSport, giochi da tavolo, fumetti, manga, cinema, cosplay, musica, spettacolo e molto altro ancora riempiranno i padiglioni 9, 11, 14 e 18 di Fiera Milano (Rho).

I PADIGLIONI DI MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2025Quattro spazi esclusivi, che saranno teatro del più grande spettacolo dedicato alla cultura geek e nerd, per la gioia dei tantissimi appassionati attesi.

Due padiglioni accoglieranno la maggior parte dei contenuti di natura digitale, con particolare attenzione al vasto e sconfinato mondo dei videogiochi, mentre gli altri saranno maggiormente focalizzati sul vasto mondo analogico di MGWCMX 2025, dai giochi da tavolo ai collezionabili.

IL GAMING ALL’ENNESIMA POTENZAMilan Games Week & Cartoomics 2025 punta a portare il mondo del gaming su vette mai raggiunte, attraverso spazi, aree, ospiti e brand di caratura internazionale.

La Gaming Zone di questa edizione, infatti, sarà strutturata con l’obiettivo di garantire l’imbarazzo della scelta di contenuti e opportunità. La “killer application” di quest’area sarà un Gaming District completamente rinnovato, in grado di racchiudere tutte le sfumature dell’industria dei videogiochi, incontrando le esigenze dei gamer e non solo. L’obiettivo sarà quello di esaltare il ruolo culturale dell’industria videoludica, e lo farà attraverso le diverse realtà nazionali e internazionali che porteranno tutto il meglio delle loro produzioni all’interno delle diverse sezioni del distretto. Dalla Freeplay Area, interamente dedicata al gioco libero, con oltre 150 postazioni console e PC, all’Indie Dungeon, con i booth realizzati assieme a IIDEA - Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia - dedicati agli sviluppatori, affinché possano valorizzare al meglio i loro progetti.

La vasta area EsportShow ospiterà le arene di gioco competitive, le sfide tra pro-player, i team di professionisti e le finali dei tornei più seguiti.

In questa cornice, MGWCMX 2025 ospiterà l’imperdibile finale dell’eSport MotoGP™! Non mancheranno, inoltre, occasioni uniche per vedere da vicino le migliori moto MotoGP™, che saranno esposte, e molto altro ancora. I fan potranno anche provare l’ebbrezza di correre con MotoGP™25 grazie a console e simulatori presenti in evento!

Come sempre, presenti i content creator più amati e seguiti d’Italia, che sarà possibile incontrare per meet & greet esclusivi, photo opportunity e momenti speciali, all’interno di Creators World.

I Meet & Greet saranno più valorizzati che mai in MGWCMX 2025, grazie a un nuovo spazio ancora più grande e prestigioso dove trovarsi faccia a faccia con le star del mondo videoludico che parteciperanno alla tre giorni! Celebrità internazionali, voice actor iconici e amatissimi accoglieranno il pubblico per regalargli dei momenti indimenticabili.

IL GRANDE SHOW DEL FUMETTO

Se il videogioco sarà grande protagonista durante i tre giorni di MGWCMX 2025, il mondo dell’editoria non sarà di certo da meno. Grazie alla presenza delle più importanti case editrici di fumetti e manga di livello nazionale, i visitatori potranno costantemente viaggiare tra Occidente e Oriente, per scoprire tutte le novità, recuperare gli arretrati e incontrare occhi negli occhi gli autori che, attraverso le loro storie, ci fanno appassionare ogni giorno. Tante le realtà già confermate, come Panini Comics, Star Comics, J-POP Manga, Mirage Comics, Saldapress, Gigaciao (la casa editrice fondata da Sio, Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua nel 2022), Tomodachi Press (la casa editrice indipendente, fondata nel 2025 da Dario Moccia, Davide Masella e Luca Molinaro, sarà per la prima volta a Milan Games Week & Cartoomics), Dynit, Jundo, ReNoir Comics e Gaijin con ospite speciale Lee “Jimmy” Ji-Min, Tunué, Astorina, A.P.O., Tora Edizioni, Magic Press, Mangasenpai - Sensei Manga, Hikari Edizioni, Feltrinelli Comics, Ishi Publishing, ReBelle Edizioni, ma molte altre saranno annunciate nei prossimi mesi.

Per esaltare comics e manga, saranno allestite due aree ad hoc. ImagiNation sarà interamente dedicata a fumetti, graphic novel e illustrazione, in cui convivono autori affermati e talenti emergenti, editori indipendenti e grandi realtà del settore. Inoltre, verrà allestita una mostra speciale nata dalla mente geniale di Marco Checchetto, che quest’anno ha anche realizzato il poster ufficiale di MGWCMX 2025.

Passando all’altra parte del globo, si arriverà a Electric Town, un vero e proprio paradiso per gli appassionati di manga, anime, webtoon e tutto ciò che ha un forte legame con la cultura orientale e Otaku. Publisher, ospiti, ma anche negozi di figurine e action figure. Insomma, chi più ne ha, più ne metta.

Gli autori, che con i loro lavori contribuiscono ad accrescere costantemente la passione verso questa immortale forma d’arte, a Milan Games Week & Cartoomics 2025 potranno sentirsi valorizzati come mai prima d’ora, grazie a una rinnovata Artist Alley di dimensioni mai viste. Un vero cuore creativo della manifestazione, dove il pubblico potrà incontrare i propri beniamini, che saranno davvero tantissimi quest’anno: Mirka Andolfo, Federico Vicentini, Giuseppe Camuncoli, Giovanni Timpano, Ivan Bigarella, Federica Mancin, Andrea Milana, Zulema Scotto Lavina, e molti altri verranno annunciati nelle prossime settimane!

L’ARTE DEL GIOCO DA TAVOLO E DEL COSPLAYRimanendo nel mondo analogico, a MGWCMX ci sarà, come sempre, tantissimo spazio per il gioco da tavolo e i collezionabili, con aree in cui potersi divertire con gli amici e curiosare tra le tante novità che verranno portate dalle più importanti aziende del settore. Unplugged è lo spazio in cui prende vita questa magia, dove giocare senza limiti, scambiare, partecipare a workshop e sessioni dimostrative, scoprire tutte le novità, provare titoli in anteprima grazie al supporto di master esperti e, in generale, condividere la passione sul tavolo da gioco.

Milan Games Week & Cartoomics è espressione artistica in tutte le sue forme, il posto in cui sentirsi a casa e poter dare sfogo a tutta la propria creatività, che attraverso l’estrosa e appassionata arte del cosplay raggiunge le sue vette più alte. Alla base di questo verrà allestita Cosplay Ground, la piazza dove i cosplayer potranno sentirsi a casa, incontrarsi, fare amicizia e scambiarsi consigli su come migliorare i propri costumi. Saranno messi a loro disposizione numerosi servizi, dai photoset al trucco, fino alla sartoria d’emergenza.

Sempre grazie al cosplay, il pubblico verrà proiettato in mondi spettacolari e fantascientifici, all’interno degli Studios di MGWCMX 2025. Scenografie spettacolari, centinaia di figuranti, dungeon, attrazioni e attività ispirate ai grandi franchise sono solo alcune delle tante sorprese che attenderanno i fan, che vivranno in prima persona un’esperienza pari a quella dei parchi a tema. Dalla più grande area europea dedicata a Star Wars, con tutti i sei gruppi internazionali riconosciuti da Disney e Lucasfilm, all’immancabile Umbrella Italian Division dove combattere contro orde di zombie, fino ai combattimenti spettacolari e le sfide a tema fantasy de La Fortezza.

I NUOVI OSPITI CONFERMATI DI MGWCMX 2025, MA È SOLO L’INIZIO

Dopo l’abbondante parata di superstar già annunciata durante la conferenza stampa di presentazione dello scorso 30 maggio , diversi nomi di caratura internazionale si sono aggiunti al già ricco roster in arrivo a Milan Games Week & Cartoomics 2025.

Per la prima volta in assoluto arriveranno in Italia, grazie a J-POP Manga, Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, rispettivamente scrittore e disegnatore del manga Pokémon – La Grande Avventura, dedicato ai mostriciattoli tascabili più celebri e amati al mondo. Una presenza straordinaria, che farà esplodere di gioia i fan delle creature nate dalla geniale mente di Satoshi Tajiri. La casa editrice non si ferma qui, annunciando anche la presenza di altri due grandi autori internazionali: Tony Valente, celebre in tutto il mondo per il suo manga Radiant, e Naokuren, che con Tony Valente lavora allo spin-off Radiant: Cyfandir Chronicles.

Oltre al già annunciato maestro del fumetto americano Brian M. Bendis, Mirage Comics cala sul tavolo una schiera di nuovi assi, che si distribuiranno tra il loro stand e l’Artist Alley di MGWCMX 2025. Saranno presenti, infatti, Sara Pichelli, che assieme a Bendis ha dato i natali a Miles Morales; Donald Soffritti, storico autore di Topolino; Rafa Sandoval, che con i suoi disegni di rara bellezza sta lavorando con Jason Aaron ad Absolute Superman; Federico Mele, che vanta nel suo portfolio lavori su testate come Spawn; Trevor Hairsine, celebre a livello globale grazie al Giudice Dredd e Cristiano Soldatich, che nelle sue opere riesce sempre a fare emergere il suo forte legame con il mondo della musica.

Ben delineata anche la squadra di campioni in arrivo con Star Comics, che permetterà al pubblico di incontrare da vicino gli artisti impegnati nei più recenti progetti della casa editrice. Per Manga Issho, la prima rivista europea di manga nata con l’obiettivo di mostrare tutto il potenziale creativo presente nel nostro continente, ci saranno Mirka Andolfo, Gin Zarbo, Adriano Barone, Ivana Murianni e Marco Albiero. In attesa del suo debutto ufficiale questo autunno, non mancherà GUKKEN, la nuova opera sceneggiata da Sio e Dado, con le matite della talentuosa Chiara Zuliani, i quali saranno ovviamente presenti allo stand per incontrare i lettori. Infine, dopo il successo della loro opera prima Awarè, arriveranno a MGWCMX 2025 Alessandro Atzei e Manuele Morlacco, assieme a Federica Pustizzi, con la loro ultima fatica “Per la pioggia e tutto il resto”.

LA GRANDE MUSICA E LO SPETTACOLO DEL K-POPAnche quest’anno Radio 105 sarà la radio ufficiale di Milan Games Week & Cartoomics: per tutti e tre i giorni i suoi conduttori Camilla Ghini e Daniele Battaglia, Fabiola e Dario Spada, Moko, Bryan Ronzani, Dario Micolani, Edoardo Mecca, Linda Pani trasmetteranno in diretta da Fiera Milano (Rho) e accoglieranno in studio e sul palco i più importanti ospiti del festival. Inoltre, Radio 105 presenterà, direttamente sul Central Stage, gli show musicali che vedranno protagonisti alcuni dei più importanti artisti della scena nazionale.

Ci sarà poi una grande novità direttamente dal mondo del K-Pop: MGWCMX ospiterà le finali della K-Pop League Italia, il circuito nazionale che ha visto esibirsi crew provenienti da tutto il paese a colpi di coreografie spettacolari e memorabili. Le sfide avverranno davanti a una giuria ufficiale i cui nomi verranno annunciati prossimamente, che decreterà i vincitori, facendoli entrare di diritto nell’Olimpo del K-Pop.

I PALCHI DI MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2025Panel, interviste, concerti, show e spettacoli sono gli ingredienti che a MGWCMX 2025 comporranno il ricco menù dei palchi che verranno allestiti nei quattro padiglioni in cui si svilupperà l’evento.