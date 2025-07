Meteo, maltempo al Centro-Sud: allerta gialla in 7 regioni per temporali, vento e grandine

Preparatevi al maltempo: oggi, giovedì 17 luglio, il Centro-Sud d’Italia si trova sotto allerta gialla a causa di temporali, raffiche di vento e grandinate. La Protezione Civile invita alla prudenza, poiché le condizioni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. Un nucleo di aria fredda in discesa dal Nord Europa accentuerà questa fase instabile, portando un repentino peggioramento del tempo. Restate aggiornati e adottate le misure di sicurezza necessarie.

Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno oggi, giovedì 17 luglio, diverse aree del Centro-Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla in 7 regioni per condizioni avverse che potrebbero generare criticità idrogeologiche e idrauliche.

Un nucleo di aria fredda in discesa dal Nord Europa verso i Balcani porterà un repentino peggioramento sulle zone peninsulari centromeridionali dell’Italia. Le precipitazioni attese saranno di tipo temporalesco, con fenomeni localmente intensi.

Secondo le previsioni meteo, a partire dalla mattinata sono previste piogge sparse a carattere temporalesco su Lazio (soprattutto nei settori meridionali ed orientali), Abruzzo, Molise e Campania. I temporali saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, raffiche di vento e locali grandinate.

In base all’analisi dei fenomeni attesi e in corso, è stata valutata un'allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo, Molise, Basilicata e su alcuni settori di Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta viene aggiornato ogni giorno e può essere consultato sul sito ufficiale della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it). La pagina fornisce anche le indicazioni sui comportamenti da seguire in caso di maltempo.

Le allerte regionali, le misure di prevenzione e il monitoraggio delle condizioni sono gestiti dalle strutture locali di protezione civile, in costante contatto con il Dipartimento nazionale per seguire l’evoluzione della situazione meteo sul territorio.