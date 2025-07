Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: un uomo ucciso e tre feriti, uno in rianimazione

Una tragedia scuote Taranto: nel quartiere Tamburi, una sparatoria ha causato un uomo ucciso e tre feriti, uno in gravissime condizioni e ricoverato in rianimazione. La comunità è sotto shock mentre le autorità indagano su quanto accaduto. La violenza continua ad alimentare preoccupazioni e domande sulla sicurezza locale, lasciando tutti con il fiato sospeso e la speranza di giustizia.

Un uomo è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravissime, in seguito a una sparatoria avvenuta nel quartiere Tamburi di Taranto.

Il ferito più grave è stato trasportato d'urgenza e ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata. Gli altri due feriti sono stati medicati con ferite di diversa entità, ma le loro condizioni non sarebbero critiche.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in una zona residenziale del quartiere Tamburi, già noto alle cronache per situazioni di tensione. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche precise dello scontro a fuoco né i motivi alla base dell’agguato.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia e mezzi del 118. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per ricostruire con esattezza l’accaduto.

Le indagini sono in corso per identificare gli autori e comprendere se si tratti di un regolamento di conti o di un atto isolato. L'intera zona è stata transennata e sottoposta ai rilievi della scientifica.