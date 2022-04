Non solo - ultime notizie delle 00:30:47 di martedì 12 aprile 2022

Non solo live è un album doppio del cantante italiano Umberto Tozzi, pubblicato nel 2009. Il primo disco contiene solo inediti; il secondo contiene brani registrati dal vivo. Petite Marie, contenuta nel primo disco, era uscita come singolo nel settembre 2008 ed è la cover dell'omonimo brano scritto dal cantautore francese Francis Cabrel nel 1974. Il ricavato del singolo era stato devoluto in beneficenza all'associazione ARCHET per acquistare attrezzature da destinare al reparto di oncologia pediatrica di un ospedale di Nizza. Il primo singolo estratto dall'album è la prima traccia dal titolo Anche se tu non vuoi scritta dall'interprete stesso, mentre il secondo singolo estratto il 30 marzo 2009 è Cerco ancora te, composto da Emilio Munda, Matteo Gaggioli e Umberto Tozzi.