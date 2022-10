Biglietti Atalanta Sassuolo - ultime notizie delle 19:25:15 di venerdì 7 ottobre 2022

Il Mapei Stadium - Città del Tricolore, nato Stadio Giglio e successivamente rinominato Stadio Città del Tricolore, è un impianto sportivo italiano che sorge a Reggio Emilia. Costruito per conto del club calcistico della Reggiana (primo esempio di stadio di proprietà in Italia nel dopoguerra) a partire dall'agosto 1994 e ultimato ad aprile 1995, sorge in località Mancasale, a due chilometri dal centro della città; originariamente impianto interno delle gare della società committente, ospitò anche incontri di rugby internazionale e di Pro14.