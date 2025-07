Sinner-Martinez a Wimbledon 2025: orario, precedenti e diretta TV del match di oggi

Home / Social News / Sinner-Martinez a Wimbledon 2025: orario, precedenti e diretta TV del match di oggi

Oggi, sabato 5 luglio, il grande tennis torna protagonista a Wimbledon 2025 con uno spettacolare duello tra Jannik Sinner e Pedro Martinez. Dopo vittorie convincenti, entrambi si sfidano sul prestigioso Campo Centrale alle 14:30, offrendo agli appassionati un match da non perdere. Scopri orario, precedenti e come seguirlo in diretta TV, perché questa sfida promette emozioni indimenticabili e potrebbe segnare una svolta nel torneo.