Tour de France 2025, prima tappa oggi da Lilla: orario, percorso e diretta TV in chiaro

Il Tour de France 2025 prende ufficialmente il via oggi, sabato 5 luglio, con la prima tappa da Lilla. Un percorso di 184,9 km senza grandi asperità, pensato per lanciare subito lo spettacolo e la sfida tra i migliori ciclisti del mondo. Seguiteci per tutte le novità su orari, percorso e diretta TV in chiaro, perché questa edizione promette emozioni indimenticabili e un duello avvincente per la maglia gialla.