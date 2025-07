Ivanisevic attacca Tsitsipas: Mai visto un tennista così impreparato, nemmeno con un ginocchio rotto sarei messo così

Goran Ivanisevic non le manda a dire: nel suo ultimo intervento, l’ex campione si scaglia duramente contro Stefanos Tsitsipas, evidenziando una sorprendente mancanza di preparazione e determinazione. Con parole pungenti, l’allenatore sottolinea come il greco sembri impreparato anche nelle circostanze più semplici, lasciando intendere che la sua performance potrebbe essere compromessa da una scarsa attitudine. Un attacco senza precedenti che farà discutere ancora a lungo.

Goran Ivanisevic, attuale allenatore di Stefanos Tsitsipas, ha rilasciato dichiarazioni molto dure nei confronti del tennista greco durante un’intervista a Sport Klub, criticando apertamente la sua mancanza di preparazione e l’atteggiamento in campo.

"Tsitsipas? Mai visto un giocatore così impreparato. Sono tre volte più pronto io, anche con questo ginocchio malandato", ha affermato Ivanisevic senza mezzi termini, evidenziando le difficoltà riscontrate da quando ha iniziato a seguirlo poche settimane fa.

Il commento arriva dopo il deludente esordio di Tsitsipas a Wimbledon 2025, dove si è ritirato al primo turno contro il francese Royer a causa di un problema alla schiena. Ivanisevic ha sottolineato come la condizione fisica del greco sia lontana dagli standard richiesti per competere a certi livelli.

"Se non hai una forma fisica decente, diventa impossibile aspettare la tua occasione", ha spiegato il coach croato. "Lo sento sempre dire 'Io voglio, io voglio', ma in campo non cambia nulla. Non vedo alcun progresso. Sono scioccato".

L’ex campione di Wimbledon ha così espresso il proprio disappunto per l’atteggiamento del suo allievo, lanciando un chiaro segnale sulla necessità di un cambio radicale nella preparazione e nella mentalità del tennista greco.