Meteo - maltempo oggi, allerta arancione in Lombardia per forti temporali: avvisi gialli in otto regioni

Home / Social News / Meteo - maltempo oggi, allerta arancione in Lombardia per forti temporali: avvisi gialli in otto regioni

Oggi la Lombardia si prepara a fronteggiare un'ondata di maltempo con allerta arancione, mentre otto regioni italiane sono in allerta gialla per possibili forti temporali. La Protezione Civile invita alla prudenza, poiché le condizioni atmosferiche potrebbero causare disagi e rischi diffusi. Rimanete aggiornati e adottate le giuste precauzioni: la sicurezza viene prima di tutto in queste giornate di maltempo.