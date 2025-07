Alluvione in Texas, almeno 51 morti: 15 sono bambini. Ancora disperse 27 ragazze del campo estivo

L’alluvione in Texas ha causato una tragedia immane, con almeno 51 vittime e 15 bambini tra le vittime. La furia delle acque ha travolto il fiume Guadalupe, lasciando dietro di sé dolore e speranza di ritrovare i dispersi. Le ricerche continuano senza sosta per le 27 ragazze scomparse dal campo estivo, un dramma che scuote tutta la comunità. La solidarietà e l’impegno sono ora più che mai necessari.

È salito ad almeno 51 il bilancio delle vittime causate dalla violenta alluvione in Texas, che ha colpito l’area del fiume Guadalupe, provocando inondazioni improvvise e devastanti. Tra i morti ci sono 15 bambini, mentre continuano le ricerche per ritrovare le 27 ragazze scomparse dal Camp Mystic, un campo estivo cristiano situato lungo il corso d’acqua e frequentato da circa 750 giovani ospiti.

Lo sceriffo della contea di Kerr, Larry Leitha, ha confermato il recupero di 43 corpi nella sola area di sua competenza: si tratta di 28 adulti e 15 bambini. Altri decessi sono stati registrati nelle contee limitrofe: tre in Burnet, uno in Kendall, uno in Tom Green e quattro in Travis.

“Centinaia di soccorritori sono ancora impegnati nelle operazioni di ricerca nelle zone allagate”, ha spiegato Leitha, sottolineando che le condizioni restano critiche. Il governatore del Texas, Greg Abbott, si è recato sul luogo della tragedia e ha scritto su X: “Non ho mai visto un posto così orrendamente devastato da un evento naturale”. Ha poi aggiunto: “Non ci fermeremo finché non troveremo tutte le ragazze ancora disperse”.

Le piogge torrenziali che hanno dato origine all’emergenza sono iniziate venerdì, in concomitanza con l’inizio del fine settimana del 4 luglio, scaricando in poche ore l’equivalente di mesi di precipitazioni. Il Servizio meteorologico nazionale ha lanciato nuovi avvisi per ulteriori piogge, segnalando il rischio di deflussi e inondazioni in torrenti, ruscelli e zone basse già colpite.

Il 61enne Gerardo Martinez, sopravvissuto alla piena, ha raccontato: “L’acqua ha raggiunto la cima degli alberi, circa dieci metri. Auto, case intere, tutto scendeva lungo il fiume”.