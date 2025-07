Il Dalai Lama compie 90 anni: celebrazioni in India e messaggi da tutto il mondo

Il Dalai Lama compie oggi 90 anni, un traguardo che celebra non solo la sua vita, ma anche il suo messaggio di pace e compassione. Le celebrazioni a Dharamshala hanno riunito fedeli e leader mondiali, testimoniando l’eterna influenza del suo insegnamento. Da tutto il mondo arrivano messaggi di rispetto e ammirazione, dimostrando come la sua presenza continui a ispirare speranza e dialogo globale. Un compleanno che segna un’eredità di luce e spiritualità senza tempo.

Il Dalai Lama, guida spirituale del buddismo tibetano, ha compiuto oggi 90 anni, al termine di una settimana di celebrazioni iniziate secondo il calendario tibetano lunedì scorso. I festeggiamenti si sono svolti a Dharamshala, cittadina indiana ai piedi dell’Himalaya dove il leader vive dal 1959, anno in cui fu costretto a fuggire dal Tibet in seguito alla repressione cinese della rivolta a Lhasa.

Nato con il nome di Tenzin Gyatso, è stato riconosciuto come la quattordicesima reincarnazione del Dalai Lama nel 1940. Da allora è diventato simbolo globale di pace, compassione e resistenza culturale. La sua figura continua a suscitare attenzione non solo religiosa, ma anche geopolitica, soprattutto per le tensioni tra Cina e la comunità tibetana in esilio.

Il 90esimo compleanno ha riacceso le preoccupazioni tra i tibetani: cresce il timore che la Cina possa nominare un successore rivale al Dalai Lama, nel tentativo di rafforzare il proprio controllo sulla regione autonoma tibetana.

A manifestare affetto e sostegno sono intervenuti leader internazionali. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato: “Mi unisco a 1,4 miliardi di indiani per porgere i nostri più calorosi auguri a Sua Santità. È un simbolo duraturo di amore, pazienza, disciplina morale e compassione”.

Dal Governo degli Stati Uniti è arrivato un messaggio del segretario di Stato Marco Rubio: “Washington resta impegnata nel promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei tibetani. Sosteniamo il loro diritto a scegliere liberamente i propri leader religiosi senza interferenze”.

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha sottolineato: “L’esempio del Dalai Lama risuona in chiunque creda nella libertà, nella democrazia e nei diritti umani”. La sua dichiarazione è stata letta durante le celebrazioni a Dharamshala.

Anche tre ex presidenti americani hanno fatto pervenire i loro auguri. Bill Clinton ha ringraziato il Dalai Lama “per gli sforzi costanti nel costruire un mondo più gentile e compassionevole”. George W. Bush ha ricordato quanto il suo spirito sia oggi più necessario che mai. Barack Obama, definendolo “il più giovane novantenne che conosca”, ha aggiunto: “Hai mostrato a intere generazioni cosa significa praticare la compassione e difendere la dignità umana. Non male per uno che si definisce solo un semplice monaco buddista”.

Migliaia di fedeli sono giunti da tutto il mondo per unirsi ai festeggiamenti. Tra loro anche l’attore Richard Gere, da anni vicino alla causa tibetana: “Il Dalai Lama appartiene al mondo, all’universo. La sua santità va oltre ogni concetto di tempo e spazio. Non abbiamo mai visto un essere umano come lui, che incarna completamente altruismo, amore e saggezza”.

Le strade strette di Dharamshala si sono riempite di monaci e monache in abiti rossi, che hanno sfidato la pioggia per raggiungere il tempio principale e rendere omaggio al leader spirituale. Le celebrazioni si sono svolte in un clima di intensa partecipazione e profondo rispetto per una figura che, da nove decenni, ispira milioni di persone nel mondo.