Wimbledon 2025: oggi in campo Alcaraz, Sabalenka e Rublev – orari e diretta TV

Wimbledon 2025 entra nel vivo con gli ottavi di finale, regalando emozioni imperdibili agli appassionati di tennis. Sul Centrale, alle 14:30, si apre con Sonay Kartal e Anastasia Pavlyuchenkova, seguite da incontri di grande livello tra Alcaraz, Sabalenka e Rublev. Una domenica ricca di adrenalina e colpi spettacolari che promette di lasciare il segno: non perdere neanche un istante di questa giornata memorabile!

Oggi, 6 luglio, il torneo di Wimbledon 2025 entra nella fase decisiva con gli ottavi di finale. Una domenica imperdibile per gli appassionati di tennis: in programma grandi sfide sia nel tabellone maschile che in quello femminile.

Sul Centrale, alle 14:30, si parte con il match tra Sonay Kartal e Anastasia Pavlyuchenkova. A seguire, riflettori puntati sulla numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che affronterà la belga Elise Mertens (testa di serie n. 24). Chiude il programma del campo principale il campione in carica Carlos Alcaraz, opposto al russo Andrey Rublev, numero 14 del seeding.

Leggi anche Sinner-Martinez a Wimbledon 2025: orario, precedenti e diretta TV del match di oggi

Il Campo 1 ospiterà tre incontri a partire dalle 14: Taylor Fritz (n. 5) sfiderà Jordan Thompson, mentre Nicolas Jarry se la vedrà con il britannico Cameron Norrie. In chiusura, nel tabellone femminile, la giovane Linda Noskova (n. 30) affronta la statunitense Amanda Anisimova (n. 13).

Sul Campo 2, dalle 12, andranno in scena altre due partite: Karen Khachanov (n. 17) contro il polacco Kamil Majchrzak e Solana Sierra contro la tedesca Laura Siegemund.

Tutti i match di Wimbledon 2025 saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky, con una copertura estesa su ben undici canali. I match sul Centrale saranno visibili su Sky Sport Tennis, mentre le altre partite verranno distribuite sui diversi canali Sky dedicati. Disponibile anche lo streaming su Sky Go e Now.