Ozzy Osbourne e Black Sabbath: reunion epica a Birmingham per l'ultimo saluto

Un momento storico per il mondo dell’heavy metal: i Black Sabbath hanno salutato il loro pubblico con un concerto d’addio intitolato Back To The Beginning, tenutosi allo stadio dell’Aston Villa a Birmingham, città natale della band. Sul palco, insieme ai membri originali, l’iconico Ozzy Osbourne, 76 anni, affetto dal morbo di Parkinson, ha emozionato migliaia di fan accorsi da tutto il mondo.

Osbourne ha aperto la serata con una serie di brani tratti dalla sua carriera da solista, eseguendo pezzi come I Don't Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Crazy Train, Mama e I'm Coming Home. L’esibizione è avvenuta su una speciale struttura di supporto, realizzata per permettergli di esibirsi in sicurezza nonostante le difficoltà fisiche.

La sua voce, ancora graffiante e carica di energia, ha tenuto viva l’attenzione del pubblico. “Vi amo”, ha gridato Osbourne rivolgendosi ai fan visibilmente commosso, suggellando un legame che ha attraversato decenni.

Dopo l’esibizione solista, i Black Sabbath al completo hanno ripercorso la loro storia musicale eseguendo una serie di brani leggendari: War Pigs, N.I.B., Iron Man e Paranoid. Ogni nota ha riecheggiato come un tributo finale a una carriera che ha segnato l’evoluzione del genere.

L’evento ha assunto i toni di una vera e propria “cattedrale pagana”, grazie anche alla partecipazione di numerose icone del rock e del metal. Tra gli ospiti presenti, rappresentanti di Metallica, Guns N' Roses, Pantera, Slayer, Tom Morello dei Rage Against the Machine, Steven Tyler degli Aerosmith e Ron Wood dei Rolling Stones.

Una serata irripetibile, che ha celebrato il percorso di una delle band più influenti della storia del rock, chiudendo il cerchio là dove tutto è iniziato.