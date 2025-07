Paura su volo Ryanair a Maiorca: incendio in cabina, 18 feriti lievi

Momenti di paura e adrenalina all’aeroporto di Palma di Maiorca, dove un volo Ryanair ha dovuto evacuare rapidamente a causa di un incendio in cabina. Pochi istanti di tensione che hanno coinvolto 18 passeggeri, lievemente feriti durante la fuga dall’aereo. La scena ha lasciato tutti senza parole, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Resta da capire cosa abbia scatenato questa inquietante emergenza, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incendio.

Momenti di tensione all'aeroporto di Palma di Maiorca, dove un volo Ryanair è stato evacuato a causa di un incendio divampato all’interno della cabina. L’aereo si trovava sulla pista, poco prima della fase di decollo, quando le fiamme si sono sviluppate per motivi ancora in fase di accertamento.

Diciotto passeggeri hanno riportato lievi ferite durante le operazioni di evacuazione d’emergenza. Sei di loro sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre gli altri hanno ricevuto cure direttamente in aeroporto.

Secondo quanto riportato da fonti locali, alcuni passeggeri sono stati presi dal panico nel momento in cui è scattato l’allarme a bordo. L’equipaggio ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, facendo evacuare tutti i presenti in tempi rapidi.

Le autorità aeroportuali e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.