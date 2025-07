Formula 1, oggi il GP di Silverstone: orario, griglia di partenza e dove vederlo in TV (anche in chiaro)

Home / Social News / Formula 1, oggi il GP di Silverstone: orario, griglia di partenza e dove vederlo in TV (anche in chiaro)

Oggi, domenica 6 luglio, la Formula 1 torna a emozionare gli appassionati con il Gran Premio di Silverstone, dodicesima tappa del Mondiale 2025. Max Verstappen si presenta in pole position, pronto a dominare l'asfalto britannico, mentre alle sue spalle si contendono il podio le McLaren di Piastri e Norris. Scopri gli orari, la griglia di partenza e dove seguire questa adrenalina in TV, anche in chiaro, per non perdere neanche un istante di questa spettacolare corsa.