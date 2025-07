Italiano ucciso in Ucraina: Thomas D'Alba morto in battaglia a Sumy mentre combatteva con Kiev

Un gesto di coraggio e solidarietà: Thomas D'Alba, ex militare della Folgore, ha perso la vita in Ucraina combattendo al fianco delle forze di Kiev a Sumy. La sua determinazione e il suo sacrificio rappresentano un esempio di spirito di servizio che supera ogni confine. La notizia, ancora in fase di conferma, lascia un vuoto nel cuore di chi crede nella pace e nella libertà. La sua memoria vivrà come simbolo di impegno e altruismo.