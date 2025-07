Parigi, storica riapertura della Senna: da oggi si può tornare a nuotare nel fiume

Dopo quasi un secolo, Parigi riabbraccia la sua amata Senna: dalle prime luci di questa mattina, cittadini e turisti possono finalmente tuffarsi nel fiume, rivivendo un’esperienza sospesa dal 1923. Grazie al successo delle Olimpiadi di Parigi 2024, la rinascita della balneazione promette di rendere il cuore della Ville Lumière ancora più vibrante e sorprendente. È l’inizio di una nuova era di divertimento e scoperta lungo le acque storiche della città.

Dalle ore 8 di questa mattina, sabato 5 luglio, la Senna a Parigi è ufficialmente aperta alla balneazione dopo oltre un secolo. È la prima volta dal 1923 che i cittadini e i turisti possono tuffarsi nelle acque del fiume, grazie anche al successo della prova generale effettuata durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

Sono tre i punti autorizzati per l'accesso al fiume: a Bercy, nei pressi dell’Île Saint-Louis, a Bras Marie e a Grenelle, dove si può nuotare con vista sulla Torre Eiffel. L’ingresso è gratuito, ma regolato da precise condizioni, tra cui orari prestabiliti e una prova di nuoto obbligatoria.

Leggi anche EA SPORTS F1 24 - ARRIVA LA LEGACY DI AYRTON SENNA

La balneazione sarà consentita fino al 31 agosto e sorvegliata costantemente da bagnini. A Bras Marie e Grenelle possono accedere solo i nuotatori dai 14 anni in su e con un’altezza minima di 1 metro e 40 centimetri. A Bercy, invece, l’età minima è di 10 anni, ma è richiesto l’accompagnamento di un adulto.

Le autorità hanno comunicato che la qualità dell’acqua è stata classificata come “eccellente” nei controlli effettuati ieri, con una temperatura registrata di 26,5 gradi, ideale per un bagno estivo in sicurezza.