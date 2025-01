Dilei.it - Gesti d’amore con un amico: cosa significano, come comportarsi

Leggi su Dilei.it

Nell’amicizia tra donna e uomo entrano in gioco fattori che sono comuni al sentimento amicale e all’amore,complicità, conforto, attrazione, sintonia, supporto e affetto. In questo piacevole groviglio di elementi, talvolta possono manifestarsi anche“romantici” di difficile interpretazione.capire il loro significato reale?Noi, gli altri e la zona di sicurezzaTutti abbiamo una zona di sicurezza intorno al nostro corpo. Nella cultura occidentale, la distanza che si ritiene “giusta” tra persone è più o meno quella di un braccio. Il fastidio che proviamo in ascensore con altre persone, quando ci troviamo a fissare un punto nel nulla pur di sentirci “lontani” dagli altri, è il classico esempio di quanto la vicinanza non voluta possa metterci a disagio, se non addirittura in allarme.