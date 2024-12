Inter-news.it - Di Gennaro infortunato, intervento concluso! L’Inter comunica l’esito

Leggi su Inter-news.it

La scorsa settimana la notizia dell’infortunio di Raffaele Di, aggiuntosi alla lista degli indisponibili di Simone Inzaghi. Adesso arrivano novità sulle condizioni del terzo portiere dopo l’chirurgico.UFFICIALE – Prima della trasferta di Firenze Raffaele Disi è aggiunto alla lista degli infortunati di Simone Inzaghi. Che conta anche i nomi di Francesco Acerbi, Carlos Augusto e Benjamin Pavard. Come emerso pochi giorni fa, per il terzo portiere nerazzurro è stata registrata la necessità di unchirurgico per risolvere il problema emerso alla mano sinistra. L’operazione è avvenuta proprio quest’oggi e ha visto Direagire positivamente., attraverso unto ufficiale, aggiorna sulle condizioni dell’estremo difensore nerazzurro.Didell’e il recupero dall’infortunioTO – Nella nota pubblicata dalsul proprio sito ufficiale si legge: «Nella giornata di oggi Raffaele Diè stato sottoposto, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, achirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra.