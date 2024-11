Napolipiu.com - Inter-Napoli, Conte ha preso una decisione su Lobotka

Il tecnico orientato a schierare la stessa formazione vista nelle ultime due gare Antonioha praticamente deciso la formazione delper la sfida di questa sera contro l’a San Siro. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico sembra intenzionato a confermare l’undici visto nelle ultime uscite.Il recupero diLa novità più importante riguarda Stanislav. Il centrocampista slovacco ha recuperato dall’infortunio subito durante l’ultima sosta per le nazionali (una distrazione di primo grado a un muscolo flessore della coscia sinistra) ed è stato convocato per la trasferta di Milano.Le indicazioni di formazioneSecondo quanto emerge dalle indicazioni riportate dal Corriere dello Sport,sembra orientato a schierare per la terza volta consecutiva gli stessi undici uomini visti sia a San Siro contro il Milan, sia domenica scorsa al Maradona con l’Atalanta.