Ilrestodelcarlino.it - Strage di cozze: "Il nostro settore è in ginocchio"

"Il caldo torrido di questa estate e soprattutto le mucillagini hanno distrutto la nostra produzione di. Siamo costretti a fermare la coltivazione per 7-8 mesi. Se non si invertirà la rotta il prodotto nostrano rischia di sparire dalle tavole, mettendo inl’intero comparto". Lo afferma Daniele ’Stecco’ Lazzarini, armatore della cozzara Arpamada, uno dei pescatori veterani di Bellaria Igea Marina. Che conta complessivamente su una flotta formata da una decina di cozzare, ovvero i pescherecci specializzati neldelle. Sono la bellezza di centottanta i filari per l’allevamento in mare dellenei tratti antistanti Bellaria Igea Marina, ciascuno di duecento metri di lunghezza. Complessivamente dunque 36mila metri lineari - ovvero 36 chilometri - di filari sui quali si coltivano i molluschi bivalvi.