"Ok la fine della guerra ma a certe condizioni". Parla il nuovo leader di Hezbollah (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha Parlato per la prima volta da segretario generale dell'organizzazione paramilitare libanese. "Continueremo a fronteggiare l'aggressione. Se gli israeliani decidono di fermare l'aggressione, diciamo che accettiamo ma alle condizioni che riteniamo adeguate e sufficienti. Non imploreremo un cessate il fuoco. Continueremo, non aspetteremo, non importa quanto tempo ci vorrà . Il primo pilastro è il cessate il fuoco e la cessazione dell'aggressione, poi esprimeremo la nostra opinione nel dettaglio", ha detto Qassem Liberoquotidiano.it - "Ok la fine della guerra ma a certe condizioni". Parla il nuovo leader di Hezbollah Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildi, Naim Qassem, hato per la prima volta da segretario generale dell'organizzazione paramilitare libanese. "Continueremo a fronteggiare l'aggressione. Se gli israeliani decidono di fermare l'aggressione, diciamo che accettiamo ma alleche riteniamo adeguate e sufficienti. Non imploreremo un cessate il fuoco. Continueremo, non aspetteremo, non importa quanto tempo ci vorrà . Il primo pilastro è il cessate il fuoco e la cessazione dell'aggressione, poi esprimeremo la nostra opinione nel dettaglio", ha detto Qassem

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Hezbollah, il nuovo leader Qassem: "Non imploreremo cessate il fuoco, okma a certe condizioni"; Hezbollah, parla il nuovo leader: "Ok ladellama a certe condizioni"; Hezbollah, il nuovo leader Qassem: “Non imploreremo cessate il fuoco, okma a certe condizioni”; Putin avverte: "Con ok a Kiev su uso missili a lungo raggio in Russia, Nato entra in" - Starmer: “Putin ha cominciato la, può porci”;Ucraina Russia, Biden vede premier Uk Starmer: "Putin non prevarrà "; L'Onu sostiene la richiesta di porreall'occupazione israeliana; Approfondisci 🔍

Hezbollah, il nuovo leader Qassem: “Non imploreremo cessate il fuoco, ok fine guerra ma a certe condizioni”

(lapresse.it)

Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha parlato per la prima volta da segretario generale dell'organizzazione paramilitare libanese. "Continueremo a ...

VIDEO Hezbollah, il nuovo leader Qassem: "Non imploreremo cessate il fuoco, ok fine guerra ma a certe condizioni"

(informazione.it)

Il suo primo discorso da segretario generale dell'organizzazione paramilitare libanese Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha parlato per la prima volta da segretario generale dell’organizzazio ...

Hezbollah pronto a porre fine alla guerra, ma alle sue condizioni

(informazione.it)

Il nuovo segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato che il suo movimento accetterà un cessate il fuoco con Israele, ma a certe condizioni. "Se Israele decide di fermare… Leggi ...

La guerra finisce quando è vinta

(ilfoglio.it)

Il boia Sinwar non è morto “per caso”. E la decapitazione di Hamas offre l'occasione per impostare una politica del dopo, il negoziato sugli ostaggi e porre fine all'incubo di un paese intero: chi ha ...