Lapresse.it - Ascolti Tv, oltre 5.1 milioni per ‘Affari Tuoi’ di De Martino

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella serata tv di ieri, domenica 20 ottobre 2024, in fascia access su Rai 1ha registrato una media di 5.163.000 spettatori, share del 25.83%. Su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ 2.299.000 telespettatori, share 11.48%. In prima serata su Rai1 la fiction la serie ‘Sempre al tuo fianco’ 2.349.000 spettatori e 13.2%. Su Canale5 la serie ‘La Rosa della Vendetta’ 2.476.000 spettatori con share del 13.6%. Su Italia1 ‘Le Iene Show’ 1.401.000 spettatori con il 9.8%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.714.000 spettatori, con l’8.7%, a seguire ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’ 1.021.000 con il 7.8%. Su Tv8 – dalle 21 all’1.04 – la Formula1 registra 489.000 spettatori con il 3.3%. Dalle 22:30 alle 0.14 il ‘Gran Premio degli Stati Uniti’ in differita 1.242.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3 ‘Presadiretta’ 1.176.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 – dalle 21:32 alle 0.