Cannavaro ha già detto sì, cambio in panchina in Serie A (Di martedì 15 ottobre 2024) Fabio Cannavaro potrebbe tornare in lizza per una panchina in Serie A dopo l’addio all’Udinese al termine dello scorso campionato Una salvezza conquistata all’ultima giornata poi l’addio. Si è conclusa con un epilogo inaspettato l’esperienza di Fabio Cannavaro sulla panchina dell’Udinese. Fabio Cannavaro ancora senza squadra dopo l’esperienza all’Udinese (Foto LaPresse) – Serieanews.comChiamato nel finale di campionato con i bianconeri in piena zona retrocessione, l’ex capitano della Nazionale è riuscito a salvare i friulani grazie alla vittoria in casa del Frosinone alla 38.a giornata che ha sancito, di fatto, la fine del suo primo incarico da allenatore in Serie A. Da allora, Cannavaro non ha ottenuto un altro ingaggio. Serieanews.com - Cannavaro ha già detto sì, cambio in panchina in Serie A Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Fabiopotrebbe tornare in lizza per unainA dopo l’addio all’Udinese al termine dello scorso campionato Una salvezza conquistata all’ultima giornata poi l’addio. Si è conclusa con un epilogo inaspettato l’esperienza di Fabiosulladell’Udinese. Fabioancora senza squadra dopo l’esperienza all’Udinese (Foto LaPresse) –anews.comChiamato nel finale di campionato con i bianconeri in piena zona retrocessione, l’ex capitano della Nazionale è riuscito a salvare i friulani grazie alla vittoria in casa del Frosinone alla 38.a giornata che ha sancito, di fatto, la fine del suo primo incarico da allenatore inA. Da allora,non ha ottenuto un altro ingaggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Già tutto deciso - panchina a Cannavaro : se perde la prossima sarà esonerato - Stiamo parlando del Genoa, che con Gilardino sta attraversando un momento pessimo e ricopre il terzultimo posto, con soli 5 punti all’attivo. com | Tutte le Notizie della Serie A. Una panchina in Serie A sta per saltare (SerieAnews – ANSA) La prossima gara sarà a Marassi contro il Bologna e potrebbe essere l’ultima uscita dell’ex attaccante rossonero sulla panchina del Grifone. (Serieanews.com)

Esonero in Serie A - scelto Cannavaro in panchina - salta la panchina di serie A (Lapresse) SerieAnewsIl club ducale ha soli 5 punti in classifica e un nuovo ko potrebbe rovinare e non poco Pecchia, il suo futuro ora è in forte bilico. Serie A, Cannavaro può tornare: le ultime Diverse panchine sono a rischio e tra queste c’è anche quella del Parma con la squadra di Fabio Pecchia che ha evidenziato diversi giocatori di talento, ma allo stesso ... (Serieanews.com)

Udinese - l’ex allenatore CANNAVARO verso il ritorno : ecco in QUALE panchina potrebbe sedersi in SERIE A - Secondo quanto riporta Nicol Schira sul suo profilo X, l’ex difensore è stato offerto […]. Ecco la possibile destinazione dell’ex Udinese Fabio Cannavaro, allenatore della salvezza dell’Udinese nella passata stagione, potrebbe fare rientro nel massimo campionato nazionale per una nuova avventura su una panchina tutt’altro che salda inquietante questo momento. (Calcionews24.com)