Kamala Harris non era un uomo e non è interpretata da una persona che indossa una maschera

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La vicepresidente degli Usaera une ha cambiato genere? Sarebbe morta e al suo posto ci sarebbe un’altracheuna? Queste sono alcune delle teorie false che circolano riunite in alcuni post sui social contro la candidata presidente degli Stati Uniti. Vediamo perché non sono vere. Per chi ha fretta: Si sostiene chesiada unacheuna. Non ci sono segni di alcuna, solo rughe naturali e caratteristiche rese più evidenti dalla luce e dalle modifiche effettuate al video e all’immagine scelti come presunte prove. Circola anche la teoria secondo cuisarebbe un. Come espressamente esplicitato nel certificato di nascita,era femmina alla nascita e non ha cambiato genere.