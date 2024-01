Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di gennaio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Mercoledì 102024: ecco le novità diaggiornate ad, e leprogrammate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. L’aggiornamento giornaliero con descrizione e trame avviene intorno alle ore 9.00. 1Bitconned: la truffa di una criptovaluta (documentario) – Si parla di bitcoin! Un inganno di troppo (mini) – L’ex soldatessa Maya svela un complotto letale che affonda le radici in un passato lontano quando rivede il marito assassinato nelle riprese … Sei ciò che mangi: gemelli a confronto (docu) – ...

L'annuncio che milioni di fans di Star Wars attendevano con trepidazione è finalmente ufficiale. The Mandalorian diventerà un. Latv targata Disney+ con protagonisti Mando ( Pedro Pascal ) e Grogu si è fermata alla terza stagione , approdata sulla piattaforma nel 2023 . La narrazione non ha lasciato elementi in ...... e anche a causa di un finale aperto, sono in molti a sospettare che lasarà presto rinnovata ...anticipazioni mercoledì 10 gennaio 2024 Martina Pedretti - 9 Gennaio 2024 Quiz Riconosci il...Il film Pattini d’argento kolossal russo spesso in onda su Raiuno nasconde una storia che vede uno scontro politico Pattini d’argento è un film romantico russo diretto da… Leggi ...La serie combina la modernità ... C’era una volta un vecchio (bellissimo) film e la sua battuta più famosa: la grande tragedia del mondo è che ognuno ha le sue ragioni. Echo è il racconto delle ...