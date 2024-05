Chi veste Angelina Mango all’Eurovision 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) In questa settimana un importante evento ha luogo in Svezia e, precisamente a Malmö. Si tratta dell’Eurovision Song Contest, una gara musicale prestigiosa che coinvolge diversi paesi europei e anche alcuni fuori dai confini del vecchio continente, come Israele e l’Australia. In gara per l’Italia ci saràcon il brano con cui l’artista ha già trionfato al Festival di Sanremo: La noia. L’ex alunna di Amici si esibirà sul palco internazionale, accompagnata da una scenografia e coreografia unica, ballando insieme a quattro seducenti ballerine. Per l’occasione, la figlia d’arte ha scelto un look eccezionale, curato sempre dal un talento messinese, che ha già confezionato per lei gli outfit del Festival di Sanremo. Si tratta dello stilista di Marco De Vincenzo, direttore creativo della casa di moda ...

La televisione pubblica lituana ha recentemente lanciato la sua prima edizione di Eurovizija.lt, durante i mesi di gennaio e febbraio 2024 . Si tratta di una sorta di Sanremo, una nuova e rinnovata finale nazionale per il paese baltico per ...

Silvester Belt è un cantante che si è laureato in materie musicali a Londra, precisamente all’Università di Westminster. Dopo la laurea, è ritornato in Lituania e ha partecipato a un reality show intitolato Aš – superhitas, ottenendo il primo posto ...

