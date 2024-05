Nicolas Cage interpreterà il padre di Cristo in un nuovo film horror

(Di giovedì 9 maggio 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Moviee il Mistero dell'Infanzia di Gesù: "The Carpenter's Son", il. Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Il film di di Oz Perkins, protagonista di una campagna di marketing online davvero ben congegnata, è oramai per tantissimi fan uno dei film più attesi dei prossimi mesi. Ecco un nuovo video di questa campagna, intitolato Sweet: Part Two.

Sarebbe ormai praticamente scontata la realizzazione di un sequel con i due attori nuovamente coinvolti Dopo le diverse speculazioni degli ultimi mesi, sembra che il sequel di Face /Off di John Woo verrà realizzato e prevedrà il ritorno dei due ...

10 sandali cage di tendenza nel 2024 che ti faranno sentire sexy - 10 sandali cage di tendenza nel 2024 che ti faranno sentire sexy - Questo non riguarda solo le ammalianti altezze ma coinvolge anche i sandali flat, per declinazioni cage comode che non rinunciano al gioco della seduzione. E questo riguarda anche i modelli granchio, ...

A Quiet Place Giorno 1, il nuovo trailer italiano ufficiale è arrivato - A Quiet Place Giorno 1, il nuovo trailer italiano ufficiale è arrivato - Possiamo mostrarvi il nuovo trailer italiano ufficiale di A Quiet Place Giorno 1, prequel della bilogia di fantascienza horror, interpretato da Joseph Quinn, Alex Wolff e Lupita Nyong'o.

A Quiet Place: Giorno 1, nel nuovo trailer del prequel c'è da salvare un gatto - A Quiet Place: Giorno 1, nel nuovo trailer del prequel c'è da salvare un gatto - Paramount Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer di A Quiet Place ... Il prequel è diretto da Michael Sarnoski, già regista dell'acclamato Pig con Nicolas cage. Anche se John Krasinski (The ...