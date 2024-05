Bayer Leverkusen-Roma - infortunio per Spinazzola | fuori dopo venti minuti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tegola per ladi Daniele De Rossi. Nel corso del primo tempo di, match valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League 2023/2024, Leonardoha accusato un problema muscolare al ventesimo minuto e si è accasciato a terra. Il, con Frimpong, però ha continuato e ha rischiato di segnare scatenando l’ira dei giocatori giallorossi. Alla fine sono arrivate le scuse di Xabi Alonso. Al posto dell’infortunato, è entrato Zalewski. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali del caso per stabilire l’entità dell’. SportFace.

