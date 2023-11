Le 10 città più sicure d’Europa per viaggiare da soli

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tutti ci siamo chiesti almeno una volta: “E se partissi da solo per qualche giorno in un’altra? Che si tratti del desiderio di un’avventura intaria o di aprirsi ad altre persone al di là delle frontiere, lazza del viaggio è di fondamentale importanza. Per aiutarvi a fare il grande passo, Civitatis ha fatto una ricerca sulle destinazioni piùin cui è possibile vagare daper qualche giorno e trovare attività che vi tengano occupati! Zurigo, Svizzera Non sorprende che il Paese del cioccolato e della fonduta sia presente nella nostra classifica. Innanzitutto, la Svizzera è al decimo posto nell’Indice di Pace Globale nel 2023 – e questo non fa che rafforzare il nostro desiderio di andare avanti da. E se non foste ancora ...