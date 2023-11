Meloni sceglie amici e nemici | sostiene Salvini contro lo sciopero e invita Schlein ad Atreju

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 16 novembre 2023) Giornate difficili a Montecitorio dove il Premiersi è ritrovata a dover gestire in concomitanza la riforma Costituzionale, la kermesse die lo strae Landini per lodel 17 novembre. Diciamo, però, che in realtà dellosi è interessata ben poco, facendo però presente di essere dalla L'articolo proviene da Il Difforme.