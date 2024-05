Milano - addio al vecchio biglietto cartaceo Dal 7 maggio il ticket per tram e metro diventa ricaricabile

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dal 7va in pensione ilpere bus. Sarà sostituito da RicaricaMi, une riutilizzabile, che può contenere fino a 30 biglietti ordinari....

