Niger - truppe russe entrano nella base che ospita i soldati Usa

Niamey ( Niger ), 3 maggio 2024 - Il Niger torna al centro della scena internazionale. soldati russi – informa il sito della Reuters – sarebbero entrati in una base aerea che ospita le truppe americane, una mossa che segue la decisione della giunta Niger ina di espellere le forze statunitensi dal ... Continua a leggere>>

