Cappuccino Milk e Baby Boomer | la manicure è delicata

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lasempre più minimalista: il 2024 riaccende l’attenzione su, due trend che hanno già conquistato le star. Lacontinua ad evolversi, ma il macro trend per eccellenza di questo 2024 è la semplicità effetto naturale che non rinuncia ad un punto luce. Una delle tipologie di nail art più apprezzata, anche dalle star come Leni Klum, è la, cosìe lattiginosa da ricordare per l’appunto la schiuma di unall’italiana. Ma non è l’unica. Anche laNails hanno riscosso particolare successo nelle ultime settimane ed il merito va ancora una volta a TikTok. Crediti: Elements Envato – VelvetMagI social ...

I rosa soft si fanno quasi trasparenti, gli smalti caramel si prestano a disegni delicati mentre quelli cappuccino danno un tocco di colore alla manicure con sobrietà. Bellezze, non andate via, non ... Continua a leggere>>

I rosa soft si fanno quasi trasparenti, gli smalti caramel si prestano a disegni delicati mentre quelli cappuccino danno un tocco di colore alla manicure con sobrietà. Bellezze, non andate via, non ... Continua a leggere>>