Incidente sul lavoro nel Salento Colpito alla testa da un pezzo di cornicione - 27enne al Fazzi con codice rosso

Cenaia (Pisa), 3 maggio 2024 – grave Incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Cenaia. Un 35enne si è ferito gravemente dopo una caduta dal trattore; soccorso dall’ambulanza di Collesalvetti, l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello. IN AGGIORNAMENTO Continua a leggere>>

