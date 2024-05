Costa - FI tenga il punto su emendamenti sulla cybersicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Leggo che Forza Italia intenderebbe fare un passo indietro rispetto aglipresentati al provvedimentoche prevedevano il carcere per chi diffonde dati o programmi contenuti in un sistema informatico ottenuti illecitamente. Sinceramente spero che non sia così. Spero che Forza Italia manil". Lo ha detto il deputato di Azione Enricocommentando un'indiscrezione pubblicata su 'La Stampa' secondo la quale il governo avrebbe deciso di non far nulla, almeno fino al giorno delle elezioni, per quanto riguarda il carcere per i giornalisti. "Spero proprio che nessuno nel governo si rimangi le proprie convinzioni solo per convenienze elettorali - aggiunge- anche perché il provvedimento...