Ikea assume ad Afragola - requisiti e le figure ricercate 

(Di venerdì 3 maggio 2024)nello store di, nel napoletano. Il colosso svedese è alla ricerca di nuove risorse da inserire all’interno della propria azienda.ade lericercate Sono due le formule previste per le assunzioni per il punto vendita dell’area nord: un’offerta di lavoro a tempo determinato part time della L'articolo Teleclubitalia.

Ikea assume ad afragola, contratti a tempo determinato, sconti per acquisti e mensa ai dipendenti - Cosa serve per lavorare in Ikea L'azienda ha descritto anche l'identikit per i suoi dipendenti. Basta essere "appassionato del mondo retail e ti piace soddisfare le esigenze dei nostri clienti nei ... Continua a leggere>>