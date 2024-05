Calciomercato Milan – Centrocampo - occhi puntati in casa Sassuolo

Calciomercato Inter, per il centrocampo piace Marco Brescianini del Frosinone: i nerazzurri cercano di giocare d’anticipo Marco Brescianini è il nome nuovo per il Calciomercato dell’Inter. Il centrocampista, attualmente in forza al Frosinone, è autore di una stagione estremamente positiva con la ... Continua a leggere>>