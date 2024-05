Recupero Atalanta-Fiorentina - Tudor sbotta | così la Serie A è irregolare

(Di venerdì 3 maggio 2024) Finale di stagione piuttosto caldo quello della Lazio che a 4 giornate dal termine è ancora in piena (rin)corsa per un posto Champions League. I biancocelesti sono al 7° posto con 55 punti raccolti, 4 lunghezze di distacco dalla Roma, attualmente 5ª a quota 59. Fra le due società capitoline è presente l’a quota 57, ma con una partita ancora da recuperare. E proprio ildirischia di generare un forte malumore nella metà biancoceleste di Roma. I calendari delle due squadre sono piuttosto fitti a causa delle coppe (bergamaschi impegnati in Europa League e toscani in Conference League) e ilpotrebbe avvenire al termine del campionato diA, dunque, con la Lazio e le altre squadre che avrebbero già finito la regular season. In conferenza ...

Niente da fare per le ragazze della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, impegnate in questo fine-settimana a Kvitfjell (Norvegia). Una specie di maledizione la si potrebbe definire, perché dopo le cancellazioni che c’erano state in Val di Fassa (due superG), anche sulle nevi scandinava si ... Continua a leggere>>

L’ Italia U21 pareggia contro i pari età della Turchia e resta in testa al proprio girone, ma l’Irlanda deve giocare e può balzare in vetta L’ Italia U21 pareggia contro i pari età della Turchia e resta in testa al proprio girone, ma l’Irlanda deve giocare e può balzare in vetta. Al vantaggio di ... Continua a leggere>>

Casale Fattoria 1 Cerbaia 2 CASALE FATTORIA: Giuntini, Torracchi, Fabozzi, Raimondo, Rossetto, Di Noto, Sardini, Colzi, Pacini, Pannilunghi, Cutini. A disp. Muca, Ricordati, Salvadori, Hajji, Nieri, Aduwa, Sgroi, Giovanchelli, Grazzini. All. Ermini. Cerbaia : Hezami, Fontanelli, Marchetti, ... Continua a leggere>>

Tudor 'Atalanta-Fiorentina Non è giusto recuperarla alla fine' - "Il recupero di Atalanta-Fiorentina dopo la fine del campionato E' una cosa non giusta, non sarebbe regolare giocarla a fine campionato. Il calcio italiano deve migliorare tanto su queste cose. (ANSA ... Continua a leggere>>

Tudor: “Recuperare Atalanta-Fiorentina a fine campionato non sarebbe regolare” - Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, i biancocelesti vogliono reculare un posto in Champions League. Tra i temi trattati, anche il recupero tra la squadra di Gasperini e quella toscana già in ... Continua a leggere>>

Tudor in conferenza: “Domani partita durissima, non c’è obiettività sulla rosa” - TUDOR CONFERENZA MONZA LAZIO- L’allenatore della Lazio Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza. LEGGI ANCHE— Calciomercato Lazio, una big italiana interessa ... Continua a leggere>>