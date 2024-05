Con la Cina si negozia - ma fino a un certo punto Il taccuino di Foreign Affairs per gli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 3 maggio 2024) Più che contenerlo, il Dragone andrebbe governato. Ai tempi delle sanzioni contro la Russia, dal retrogusto di nuova guerra commerciale all’alleata(le accuse di concorrenza sleale mosse dall’Occidente contro Pechino, non solo limitate al campo delle auto elettriche, sono ormai all’ordine del giorno), non sono pochi gli analisti e gli economisti che sostengono un concetto. Con tutta la buona volontà del mondo, con lasi puòrea un: superata quella linea rossa, gli Stati Uniti debbono imporsi sulla seconda economia globale e il suo governo. Il quale, per sua storia e natura, non potrà mai entrare in sintonia con i valori e i canoni occidentali. Tra chi crede che la linea morbida valga ma non a tutti i costi, ci sono gli esperti di ...